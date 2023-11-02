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Пророссийскую активистку и противницу нацизма Крейле осудили в Латвии

В Латвии противнице нацизма Крейле вынесли приговор

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Шпроты в изгнании/YouTube

В Латвии пророссийскую активистку и противницу нацизма Елену Крейле осудили. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По информации Telegram-канала, суд в Риге вынес приговор многократно выступавшей против чествования нацизма в Латвии 56-летней активистке. Крейле приговорили к году лишения свободы условно по статье об оправдании военных преступлений.

Активистку задержали после обращения журналистов, которые увидели в окнах квартиры женщины российский и латвийский флаги. На стеклах также были надписи «Путин мой друг» и «Боже, защити Латвию».

До этого в Латвии приняли поправки, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с номерами России. Если машины не будут перерегистрированы или вывезены, то их конфискуют и передадут Украине.

Ранее Латвия назвала срок, после которого машины с российскими номерами начнут конфисковывать.

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