Пророссийскую активистку и противницу нацизма Крейле осудили в Латвии

В Латвии пророссийскую активистку и противницу нацизма Елену Крейле осудили. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По информации Telegram-канала, суд в Риге вынес приговор многократно выступавшей против чествования нацизма в Латвии 56-летней активистке. Крейле приговорили к году лишения свободы условно по статье об оправдании военных преступлений.

Активистку задержали после обращения журналистов, которые увидели в окнах квартиры женщины российский и латвийский флаги. На стеклах также были надписи «Путин мой друг» и «Боже, защити Латвию».

До этого в Латвии приняли поправки, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с номерами России. Если машины не будут перерегистрированы или вывезены, то их конфискуют и передадут Украине.

Ранее Латвия назвала срок, после которого машины с российскими номерами начнут конфисковывать.