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В Гильдии риелторов предсказали скорое падение цен на квартиры

Риелтор Апрелев: со следующего года цены на квартиры начнут снижаться

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Depositphotos

До Нового года снижения цен на жилье можно не ждать, убежден вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Дешеветь жилье начнет со следующего года на фоне ограничений, введенных Центробанком, рассказал он в пресс-центре НСН.

Жители медленно адаптируются к изменениям на рынке, из-за чего рост на квартиры замедляется, но незначительно, отметил Апрелев.

«Со следующего года цены могут снижаться, если тренд высокой ключевой ставки будет сохраняться длительное время», — считает он.

80% сделок на рынке недвижимости составляют покупки жилья в ипотеку. Сейчас наблюдается снижение спроса, однако он пока не отразился на ценах, отметил Апрелев.

«Риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам», — добавил он.

Напомним, он также одобрил решение ЦБ запретить россиянам с потребкредитами брать ипотеку. По его мнению, это позволит защитить риски банков.

Сообщалось, что запрет на ипотеку при наличии кредита коснется 40 млн россиян.

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