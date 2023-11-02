Подмосковный бизнесмен получил 13 лет колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима подмосковного предпринимателя Ахатжона Зохидова за госизмену и покушение на контрабанду оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговором Московского городского суда Ахатжон Зохидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 3 ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду оружия). По совокупности преступлений ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко. Отмечается, что Осипенко хотел вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы принимать участие в боевых действиях против российской армии. Его обвиняют по статье о госизмене в виде попытки перехода на сторону противника.

По информации агентства, Осипенко был задержан в марте 2022 года в аэропорту Домодедово с билетом в Ереван. Он планировал направиться из Армении на Украину и вступить в «Интернациональный легион» ВСУ. Вину в преступлении он не признал. Сейчас Осипенко грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.