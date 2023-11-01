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Супруги на машине отправили мотоциклиста в больницу из-за паука на дороге

В США крупный паук стал виновником ДТП с участием мотоциклиста

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Kevincollins123/Wikipedia

В Калифорнии мотоциклиста госпитализировали после аварии с участием тарантула. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел на трассе CA-190 28 октября. Пара из Швейцарии ехала на арендованном автомобиле, но в какой-то момент заметила на пути крупного паука. Паук так напугал супругов, что они резко затормозили. В результате ехавший за ними канадский мотоциклист врезался в машину.

Мужчину доставили в больницу, о его состоянии не сообщается. Во время ДТП тарантул не пострадал и после произошедшего покинул место инцидента.

Как полагают специалисты, поведение крупного паука связано с миграцией. Обычно тарантулы живут вдали от дороги, но поздней осенью они покидают свои «дома», чтобы найти партнера.

Ранее в японской школе отменили соревнования из-за ядовитых пауков.

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