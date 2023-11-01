Многодетный отец из Курской области зарабатывал, оформляя кредиты на бездомных

В Курчатовском районе мужчина просил бездомных помочь ему с заполнением бумаг и оформлял на них кредиты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

29-летнего местного жителя осудили за мошенничество в крупном и особо крупном размере. Мужчина не был трудоустроен, имел на иждивении четырех малолетних детей и решил подзаработать с помощью необычной преступной схемы.

Он нашел трех граждан, не имеющих места жительства, привел в порядок их внешность, а затем, ссылаясь на свою безграмотность, попросил заполнить за него в автосалоне договоры купли-продажи автомобилей. Транспортные средства он брал в кредит, после закрытия сделки продавал, а денежные средства тратил на собственные нужды.

Мошенник не был судим и сумел ввести потерпевших в заблуждение, так как в момент заполнения бумаг они даже не подозревали, что кредит оформляется на их имя. За помощь все они, как выяснилось позднее, получили бутылку спиртного. Общая сумма ущерба, причиненного осужденным, составила более 3 млн рублей.

Мужчину отправили в колонию общего режима на три года.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если на них незаконно оформили кредит.