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Женщина отравила возлюбленного антифризом ради наследства

The Guardian: в США женщина отравила возлюбленного ради наследства

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Shutterstock

Жительница Северной Дакоты подмешала бойфренду в еду антифриз из-за того, что он не хотел делить с ней наследство. Об этом сообщает The Guardian.

51-летний американец унаследовал 30 миллионов долларов, его сожительница, 47-летняя Айна Кенойер считала, что возлюбленный должен разделить деньги с ней и его сыном.

Однако перед получением наследства мужчина решил разорвать отношения с американкой, Айна узнала о намерениях сожителя и напоила его антифризом.

Американцу стало плохо, его близкая подруга вызвала медиков, те несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. мстительную сожительницу арестовали, своей вины она не признала.

Ранее жительница Северной Осетии случайно отравила наркотиками годовалого сына.

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