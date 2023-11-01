Граждане США не могут покинуть Газу из-за «ряда требований» ХАМАС

Американские граждане с семьями не могут покинуть сектор Газа через Египет из-за «ряда требований» палестинского ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz.
«Граждан США и их семей нет среди первой группы, которой разрешили покинуть Газу через пункт «Рафах», — отмечается в сообщении.
Ранее советник Армии обороны Израиля Эйяль Гринбаум заявил, что в секторе Газе нет безопасного места.
1 ноября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке, чтобы гражданские лица могли беспрепятственно покинуть сектор Газа.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.