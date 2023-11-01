На Украине раскрыли «беспрецедентную» схему выезда уклонистов за границу

Украинские силовики раскрыли схему об организации выезда из страны граждан, не желающих вступать в ряды ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Госбюро расследований Украины.

«В нее [схему] были привлечены чиновники девяти военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель военно-лечебной комиссии из Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Выявлению участников схемы помогала Служба безопасности Украины (СБУ). По данным властей страны, из-за деятельности вышеуказанных чиновников Украину смогли покинуть не меньше 100 человек. Схему назвали «беспрецедентной».

Силовики также задокументировали 40 эпизодов взяточничества. Отмечается, что «услуга» стоила $6–10 тыс. с каждого человека.

Организатором схемы называют бывшего начальника Киевского областного военкомата. Утверждается, что под его руководством прочие участники группировки помогали снимать с учета граждан под предлогом непригодности к несению службы.

Экс-комиссару и шести его предполагаемым подельникам уже предъявили обвинения.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. госслужащих пытались незаконно покинуть Украину в 2023 году.