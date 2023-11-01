Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли «беспрецедентную» схему выезда уклонистов за границу

На Украине раскрыли схему по организации выезда военнообязанных за рубеж

close
100%
Bryan Woolston/Reuters

Украинские силовики раскрыли схему об организации выезда из страны граждан, не желающих вступать в ряды ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Госбюро расследований Украины.

«В нее [схему] были привлечены чиновники девяти военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель военно-лечебной комиссии из Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Выявлению участников схемы помогала Служба безопасности Украины (СБУ). По данным властей страны, из-за деятельности вышеуказанных чиновников Украину смогли покинуть не меньше 100 человек. Схему назвали «беспрецедентной».

Силовики также задокументировали 40 эпизодов взяточничества. Отмечается, что «услуга» стоила $6–10 тыс. с каждого человека.

Организатором схемы называют бывшего начальника Киевского областного военкомата. Утверждается, что под его руководством прочие участники группировки помогали снимать с учета граждан под предлогом непригодности к несению службы.

Экс-комиссару и шести его предполагаемым подельникам уже предъявили обвинения.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. госслужащих пытались незаконно покинуть Украину в 2023 году.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий