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В Херсонской области выдали первое удостоверение ветерана боевых действий

Семье участника СВО помогли получить удостоверение ветерана боевых действий

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Алексей Майшев/РИА Новости

Фонд «Защитники Отечества» помог семье участника СВО получить первое удостоверение ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба фонда.

Документ предназначался жителю Крыма Владимиру. Он участвовал в СВО на Артемовском направлении в качестве командира роты в составе батальона «Вихрь».

Родители, проживающие в Херсонской области, и жена бойца пытались самостоятельно получить удостоверение ветерана боевых действий, но не смогли.

Супруга военного обратилась в фонд «Защитники Отечества». Социальный координатор филиала выяснила, что первый раз боец служил добровольцем и принимал участие в боях за «Дебальцевский котел», а в августе 2022 года он пошел служить по контракту.

Родственники бойца получили удостоверение ветерана боевых действий 5 октября.

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