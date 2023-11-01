В Херсонской области выдали первое удостоверение ветерана боевых действий

Фонд «Защитники Отечества» помог семье участника СВО получить первое удостоверение ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба фонда.

Документ предназначался жителю Крыма Владимиру. Он участвовал в СВО на Артемовском направлении в качестве командира роты в составе батальона «Вихрь».

Родители, проживающие в Херсонской области, и жена бойца пытались самостоятельно получить удостоверение ветерана боевых действий, но не смогли.

Супруга военного обратилась в фонд «Защитники Отечества». Социальный координатор филиала выяснила, что первый раз боец служил добровольцем и принимал участие в боях за «Дебальцевский котел», а в августе 2022 года он пошел служить по контракту.

Родственники бойца получили удостоверение ветерана боевых действий 5 октября.