ФСБ задержала призывавших к беспорядкам в аэропорту Ингушетии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала нескольких жителей Ингушетии, которые, по версии силовиков, пытались спровоцировать беспорядки в аэропорту Магас. Об этом сообщают «Известия».

По информации ФСБ, задержанные распространили ложную информацию о прибытии в воздушную гавань самолета из Израиля и призывали местных жителей устроить акцию против этого в аэропорту.

Один из предполагаемых провокаторов сообщил, что информацию об организации беспорядков активно распространяла в WhatsApp группа с названием «Антиевреи», участники которой обсуждали прилет израильских граждан в негативном ключе.

Мужчина добавил, что 31 октября его пригласили на беседу к правоохранителям, где ему разъяснили незаконность планировавшихся акций. Силовики также указали, что аэропорт Магас не принимает международные рейсы, поэтому самолет из Израиля технически не мог прибыть в Ингушетию.

В ФСБ также добавили, что организаторы беспорядков нередко призывают к ним, находясь в других регионах.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

После этих событий состоялось совещание с участием президента России Владимира Путина, который заявил, что беспорядки в Махачкале провоцировались с Украины не без помощи западных спецслужб.

Ранее стало известно, сколько человек арестовали после беспорядков в аэропорту Махачкалы.