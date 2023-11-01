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Сомнолог объяснил влияние ночного «залипания» в гаджетах на сон

Сомнолог Кудинов: свечение гаджетов по ночам мешает выработке мелатонина

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Использование гаджетов в вечернее и ночное время может нарушить сон. Свечение от их дисплеев нарушает выработку гормона сна – мелатонина, пояснил врач-сомнолог Павел Кудинов. Вместе с постоянным потреблением информации это приводит к тревожности, навязчивым мыслям и бессоннице, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мелатонин вырабатывается в головном мозге, когда на сетчатку глаза прекращает падать свет, объяснил специалист. Особенно важны синий и зеленый спектры, которых нет в электрическом свете, однако есть в лампах дневного света, солнечном свете и в гаджетах. Препятствуя выработке гормона, свечение экранов приводят к тому, что к человеку не приходит сонливость.

«Но если это совершенно здоровый человек, не страдающий бессонницей или какими-то либо проблемами с засыпанием, то ему это сильно не навредит, — добавил Кудинов. — А если человек страдает от проблем с засыпанием, то ему нужно исключать использование гаджетов за 15-30 минут до отхода ко сну».

Не рекомендуется ближе ко сну смотреть в экраны телевизоров, планшетов, компьютеров, смартфонов.

Негативно на сон влияет и перенасыщение информацией – это повышает уровень тревожности и напряженности, поэтому необходимо соблюдать информационную гигиену, добавил сомнолог.

Напомним, также Кудинов отмечал, что облегчить утреннее пробуждение осенью и зимой поможет обилие света, желательно – от ламп дневного света.

Специалисты ранее заявили, что благовония, используемые для сна, не улучшают процесс засыпания и могут вызывать большее возбуждение и раздражение.

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