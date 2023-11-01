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В Херсоне повреждена станция техобслуживания

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены станция техобслуживания и склад

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bbbreaking/Telegram

Станция техобслуживания и складские помещения получили повреждения в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что повреждения получили «СТО и склады в Херсоне», не уточнив масштаб разрушений.

В ночь на 31 октября в Херсоне произошел взрыв. Официальный ресурс по оповещению населения предупредил о введении режима воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей. Сирены включились также в Николаевской и Харьковской областях.

28 октября взрывы слышали в прибрежных районах Херсона. Одновременно в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Накануне в Херсоне переименовали связанные с Россией улицы. В их числе улицы имени русского писателя Льва Толстого, поэта Алексея Кольцова, Молодогвардейская и переулок Смоленский.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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