В Херсоне повреждена станция техобслуживания

Станция техобслуживания и складские помещения получили повреждения в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что повреждения получили «СТО и склады в Херсоне», не уточнив масштаб разрушений.

В ночь на 31 октября в Херсоне произошел взрыв. Официальный ресурс по оповещению населения предупредил о введении режима воздушной тревоги в районах Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей. Сирены включились также в Николаевской и Харьковской областях.

28 октября взрывы слышали в прибрежных районах Херсона. Одновременно в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Накануне в Херсоне переименовали связанные с Россией улицы. В их числе улицы имени русского писателя Льва Толстого, поэта Алексея Кольцова, Молодогвардейская и переулок Смоленский.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.