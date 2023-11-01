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Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России 7 ноября

Юрист HH: последняя короткая рабочая неделя в 2023 году начнется в РФ 7 ноября

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Последняя короткая, четырехдневная, рабочая неделя в 2023 году стартует в России во вторник, 7 ноября. Почему выходной переносится из-за Дня народного единства объяснила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она напомнила, что День народного единства — 4 ноября — на этот раз выпал на нерабочий день, субботу.

«По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного — понедельник», – сказала юрист.

Она подчеркнула, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. По словам Нечаевой, в одинарном она компенсируется при предоставлении дополнительного дня отдыха. Работодатель должен запросить согласие сотрудника на работу в государственный праздник. Среди исключений из этого правила — предотвращение катастроф.

Юрист обратила внимание, что сотрудник сам решает, что для него выгоднее: дополнительный выходной или двойная оплата.

Накануне россияне рассказали, где проведут День народного единства.

Ранее стало известно, что иностранцам выдали на 20% больше разрешений на работу в России.

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