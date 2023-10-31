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Рабочие сорвались с высоты при обрезке деревьев в российском регионе

В Саратовской области двое рабочих упали с высоты во время обрезки деревьев

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Саратовской области следователи проводят проверку после падения двух рабочих с высоты. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Балаково. Специалисты занимались обрезкой деревьев и в процессе работы упали с высоты. В результате оба получили травмы. Характер повреждений не уточняется.

«Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщается в публикации.

После инцидента на место прибыли следователи. Они осмотрели локацию и изъяли необходимые документы. На данный момент проводятся следственные мероприятия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Сахалине рабочие сорвались с 17-го этажа на стройке.

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