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Мужчина в камуфляжной форме попытался поджечь военкомат в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону неизвестный попытался поджечь военкомат

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Shutterstock

В Ростове-на-Дону около одного из военкоматов заметили неизвестного в камуфляжной форме, который попытался поджечь здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел на Подъездной улице. По словам очевидцев, мужчина подошел к учреждению, но прохожим удалось спугнуть человека. Он убежал в сторону улицы Немировича-Данченко.

После инцидента на место прибыли правоохранители. На данный момент неизвестного ищут.

Как сообщает Telegram-канал Don Mash, мужчина поджег бутылку и бросил ее в здание. После этого произошло возгорание стены и опавших листьев. Насколько сильным был пожар, не уточняется.

Ранее в Архангельской области подожгли венки на мемориале, посвященном воинам Великой Отечественной войны.

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