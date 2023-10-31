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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области ПВО уничтожили украинский беспилотник

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РИА «Новости»

В Брянской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого Богомаз сообщил, что поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе Брянской области, подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Утром 31 октября украинские военнослужащие нанесли удар по брянскому селу Сушаны. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, из-за обстрела в населенном пункте загорелись два нежилых дома. К текущему моменту пожары локализованы, подчеркнул руководитель областной администрации.

Ранее на территории Курской области упал украинский квадрокоптер со взрывчаткой.

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