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Польша может заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Польша может заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной с 3 ноября

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Guvernul Republicii Moldova

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Польша направила стране предупреждение о возможной блокировке пункта пропуска с 3 ноября и до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня вместе с польской стороной состоялась такая погранично-представительская встреча, на которой они (коллеги из Польши. — «Газета.Ru») сообщили, что с 3 ноября может произойти забастовка, или же в другой форме она как-то будет происходить и может продолжаться как минимум до конца этого года», — сказал Демченко.

Он отметил, что Украина ждет от польской стороны объяснений для того, чтобы сообщить участникам движения, как пересекать границу с 3 ноября.

Ранее Демченко в эфире телемарафона заявил, что порядка ста украинских граждан каждый день получают отказ в выезде из страны, поскольку не имеют документов или не попадают под условия пересечения границы. По данным Демченко, за время действия военного положения в стране на пунктах пропуска было выявлено более 7 тыс. нарушителей, пытавшихся использовать фальшивые документы, чтобы пересечь границу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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