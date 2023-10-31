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В Госдуме объяснили, в каких случаях школьники смогут воспользоваться телефонами на уроках

Депутат Казакова: в России появится единая норма использования телефонов в школе

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Российским школьникам могут запретить пользоваться телефонами, умными часами и планшетами во время проведения учебных занятий, однако в ряде случаев доставать гаджеты на уроках все же разрешат. Об этом kp.ru рассказала депутат Госдумы и один из инициаторов поправок в Федеральный закон «Об образовании в РФ» Ольга Казакова.

«На уроке труда или технологии учитель может сказать: «Ребята, достаем телефон. Можете снять видео, как та или иная работа делается, а потом дома, если захотите, повторите сами или с родителями». Или дети переходят по QR-коду или по ссылке, чтобы лучше понять материал», — привела примеры исключений депутат.

Кроме того, воспользоваться гаджетами можно будет для того, чтобы сообщить о плохом самочувствии ученика или учителя, добавила Казакова. В газете уточнили, что предполагаемая дата рассмотрения соответствующего законопроекта — 16 ноября.

«Теперь будет норма, обозначенная в законе и единая для всех. И это не запрет, а регулирование», — отметила парламентарий.

27 октября в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает запрет на использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев. В пояснительной записке подчеркнули, что законопроект направлен на создание благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ.

Ранее сообщалось, что в российской школе уберут камеры из туалетов, установленные «для профилактики буллинга».

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