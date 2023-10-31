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Координатор покушения на Царева рассказал о подготовке и слежке по заданию СБУ

Координатор покушения на Царева признался, что следил за ним по наводке СБУ

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Житель Ялты, задержанный по подозрению в покушении на бывшего депутата Рады Олега Царева, устроился на работу в местный санаторий по наводке Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности РФ.

По данным ФСБ, мужчина по заданию СБУ организовал слежку за экс-депутатом Царевым и оборудовал тайник со «средствами поражения».

Задержанный уточнил, что в январе текущего года его завербовала СБУ «для подготовки покушения на Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта в санатории Кирова.

Фигурант расследования объяснил, что получал указания по сбору информации для подготовки покушения по наводке СБУ. На работу в санаторий он пошел, чтобы собрать данные для подготовки к покушению на Царева.

До этого издание «Украинская правда» писало, что покушение на экс-нардепа Царева было спланировано СБУ.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за покушения на экс-депутата Рады Царева.

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