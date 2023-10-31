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Жителей российского региона предупредили о появлении новой секты

Жителей Волгограда предупредили о появлении новой религиозной секты

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На территории Волгоградской области появилась религиозная секта, которая призывает к созданию нового государства. Об этом сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии Московского патриархата.

Религиозная организация именует себя «Русская Православная Церковь – Царская империя». По данным пресс-службы, ее члены расклеивают пропагандистские объявления на православных храмах.

Руководители секты — четырежды судимый россиянин, который считает себя «царем» и «пророком», а также его приспешник, который также провозгласил себя «пророком» и «митрополитом».

Организация вербует членов с целью создания государства «Триединая Русь».

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность одной из крупнейших ячеек запрещенной в РФ организации.

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