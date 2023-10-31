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Двое подростков спасли 15 одноклассников во время пожара

В Башкирии двое подростков спасли 15 одноклассников во время пожара

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

В башкирском городе Туймазы двое старшеклассников помогли выбраться из горящего помещения одноклассникам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар произошел в здании «Башинформсвязи» 29 октября. В это время в одном из помещений на третьем этаже проводились занятия по математике для 17 учащихся местной школы. Ученики оказались в ловушке — основной выход, через который они пришли на занятия, был отрезан огнем.

«Мы сидели в кабинете, когда услышали звуки пожарной сигнализации. Один из ребят выглянул в коридор и увидел пламя и дым. Мы сразу все пошли к запасному выходу, но дверь была заперта. Дышать становилось тяжело, и мы начали выбивать дверь вместе с другом», — рассказал один из юношей.

Подросткам удалось справиться с дверью, они помогли одноклассникам покинуть задымленное помещение еще до приезда спасателей.

Ранее в Приморье наградили школьников и учителей, которые спасли девочку от педофила.

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