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Врач перечислила продукты, необходимые при болезни Альцгеймера

Диетолог Русакова: томаты, тыква и манго необходимы при болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Томаты, тыква, манго и кукуруза должны быть в рационе человека, страдающего заболеваниями, связанными с дегенеративными процессами в мозге. В частности, речь идет о болезни Альцгеймера. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказала диетолог Дарья Русакова. Также, по ее словам, важно употреблять морковь, сельдерей и шафран.

«Антиоксиданты широко используются для борьбы с окислительным стрессом, поэтому особенно важно включать их в рацион питания. Это играет важную роль в отсрочке начала, а также в снижении прогрессирования болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера значительно ниже уровни лютеина, зеаксантина, ликопина и токоферолов», — отметила Русакова.

Она подчеркнула, что для лечения и профилактики заболеваний мозга необходимо придерживаться комплексных мер, и питание является одной из важнейших составляющих.

В 2023 году ученые из Кембриджского института молекулярной биологии выяснили, что обнаружение потенциально опасных веществ по запаху запускает у червей процесс расщепления особых белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера у людей. Результаты исследования опубликованы в Nature Aging.

Ранее врач рассказал, как отличить плохую память от начинающейся болезни Альцгеймера.

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