Россиянин откусил ухо покупателю в супермаркете за отказ купить ему пакет

Житель Новороссийска получил три года колонии за то, что напал на покупателя в супермаркете и откусил ему ухо. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в магазине «Пятерочка», местный житель зашел туда вечером за покупками и на кассе потребовал от другого покупателя, чтоб он купил ему пакет для покупок.

Удивленный незнакомец отказался, словесная перепалка быстро переросла в драку. Требовавший пакет новороссиец прижал оппонента к стене, откусил ему часть левого уха и скрылся.

Личность нападавшего удалось быстро установить, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее россиянин откусил возлюбленной ухо в драке.