Врачи рассказали о последствиях уменьшения срока для проведения аборта

Уменьшение срока для искусственного прерывания беременности по желанию женщины до 8 недель грозит негативными последствиями, предупреждают специалисты. Зачастую опасные детские патологии на таком раннем сроке выявить невозможно, пояснил в беседе с телеканалом «360» акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО, кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов.

Сейчас по закону прерывать беременность по своему желанию женщина может до 12 недель включительно. Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила уменьшить этот срок до 8 недель. Аборт по медицинским показаниям можно проводить до 22 недель – этот срок также предложили вдвое сократить.

Даже на 10-й неделе женщины не всегда могут узнать о своей беременности, а некоторые патологии видны при УЗИ только на 12-й неделе, отметил Темирбулатов.

«При первом скрининге выявляли врожденные пороки, которые становились основанием для прерывания по медицинским показаниям. Поэтому раньше и заявляли о сроке в 12 недель», — пояснил врач.

Также в Госдуме предложили разрешить аборт только при согласии обоих родителей. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина раскритиковала эту идею, подчеркнув, что зачастую женщина должна принимать такие решения самостоятельно, а государство не должно вмешиваться в эту сферу.

«Вообще, мне хочется сказать всем этим людям: остановитесь! Некоторые депутаты дошли до того, что в пылу псевдоборьбы за улучшение демографии предлагают немыслимые вещи», — подчеркнула Останина.

Напомним, предложения по ужесточению за контролем абортов депутаты озвучили на круглом столе, посвященном вопросам прерывания беременности. Власова призвала внести соответствующие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Эксперты ранее заявили о рекордных продажах противозачаточных в России, объяснив это опасениями россиянок ужесточения контроля за абортами.