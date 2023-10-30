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В Центре мусульман Северного Кавказа прокомментировали события в аэропорту в Махачкале

Глава Центра мусульман СКФО попросил не реагировать на провокации «сил извне»

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Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев обратился к жителям округа с просьбой не реагировать на провокации других стран, рассчитанных на дестабилизацию обстановки. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация сложная, нестабильная. Есть силы, которым не нравится наше спокойствие, и вот они опять будоражат общество, это исходит от них», — пояснил он.

По словам Бердиева, накалить ситуацию хотят именно из других стран.

«Рекомендую населению стараться более объективно воспринимать информацию <…> и заниматься своими делами. А все виновные, надеюсь, что будут наказаны», — обратил внимание спикер.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ключевую роль в событиях в аэропорту Махачкалы сыграл Киев. По словам российского дипломата, быстрая реакция со стороны Зеленского и содержание заявлений свидетельствуют о факте информационной диверсии.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле.

Ранее сообщалось, что Центральный аппарат СК России займется делом о беспорядках в Махачкале.

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