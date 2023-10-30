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Эксперт «Дигории» рассказал о значении исторической памяти в России

Политолог: украинский кризис станет важной частью мировой истории

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Газета.Ru

Украинский кризис, вернувший в повестку борьбу с нацизмом, позитивно повлиял на осознанное отношение к изучению истории своего Отечества. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

Он подчеркнул, что в день освобождения Геническа важно обратить внимание на рост значения исторической памяти в жизни каждого отдельного россиянина. По его словам, с текущей повесткой дополнительно повышается и так особенное значение праздников и знаменательных дат, связанных с Великой Отечественной войной.

«Сегодня жители Херсонщины и Запорожья, Луганской и Донецкой народных республик, опираясь на историческую память о подвигах наших предков в годы Великой Отечественной войны, продолжают непримиримую борьбу с оккупантами», — сказал он.

Политолог напомнил, что киевский режим, как и восемьдесят лет назад нацистские захватчики, развязал откровенное преследование мирного населения Новороссии. По его словам, украинские боевики ежедневно наносят удары по детским садам и школам, больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

«В годы Великой Отечественной войны жители Геническа продолжали партизанскую борьбу вплоть до освобождения своего родного города, а затем бились до победного завершения войны. Сегодня жители новых субъектов Российской Федерации активно вступают в добровольческие формирования и заключают контракты с Минобороны России, чтобы сделать деятельный вклад в защиту своих близких и освобождение оккупированных Киевом территорий», — добавил он.

Как отмечает эксперт, ежедневные преступления киевского режима против мирного населения обосновывают необходимость полного освобождения всей Новороссии, окончательного уничтожения нацизма и разрушения всего военного потенциала Украины.

«Как и события Великой Отечественной войны, украинский кризис в скором времени станет важной частью мировой истории, а значит всех преступников и тех, кто им как-либо помогал, ждет участь, аналогичная судьбам гитлеровских нацистов», — заключил Бобров.

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