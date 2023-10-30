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Россиянке на голову упал снег с крыши и беспилотник

Shot: в Подмосковье женщине на голову упал снег с крыши и беспилотник

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Shutterstock

Жительнице Подмосковья на голову упал снег с крыши и беспилотник. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в деревне Манушкино под Чеховом. Женщина выходила из своего дома, когда ей на голову упал снег с крыши, а сразу за ним небольшой беспилотник.

В результате произошедшего россиянка не пострадала, отделавшись легким испугом. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что упавший на голову женщине дрон — это YLR/C с двойной камерой. Подобные модели беспилотников обычно покупают детям, отмечает Shot. Владельца коптера ищут.

До этого в Москве 82-летняя экс-сотрудница КГБ приняла шум от стиральной машины за запуск БПЛА. Пенсионерка вызвала полицию.

Ранее обломки сбитого над Ростовом дрона упали на частные дома.

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