Россиянке на голову упал снег с крыши и беспилотник

Жительнице Подмосковья на голову упал снег с крыши и беспилотник. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в деревне Манушкино под Чеховом. Женщина выходила из своего дома, когда ей на голову упал снег с крыши, а сразу за ним небольшой беспилотник.

В результате произошедшего россиянка не пострадала, отделавшись легким испугом. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что упавший на голову женщине дрон — это YLR/C с двойной камерой. Подобные модели беспилотников обычно покупают детям, отмечает Shot. Владельца коптера ищут.

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