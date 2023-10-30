Врач рассказала, о каких проблемах могут сигнализировать круги под глазами

Наличие темных кругов под глазами может быть признаком нарушения работы внутренних систем и органов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина.

По ее словам, круги могут отличаться по оттенкам. Так, синеватые могут возникать при близком расположении сосудов, голубые — при просвечивании сосудов или недостатке в организме витаминов А и С, коричневые — могут проявляться на коже, которая склонна к гиперпигментации. Желтый цвет кругов под глазами может указывать на проблемы с желчным пузырем или печенью, серый — на нарушение функций почек. Черные круги появляются из-за стресса и недосыпа, добавила врач.

«В домашних условиях с данным недугом помогут справиться наружные средства, содержащие витамины С, Е и А, кофеин, экстракты водорослей и конского каштана, гиалуроновую кислоту, пептиды и охлаждающие компоненты: ментол, мяту. Средство для дневного ухода в обязательном порядке должно содержать SPF. Для борьбы с кругами эффективны также примочки из настоя трав с ромашкой, шалфеем или петрушкой, компрессы со льдом, охлаждающие маски с огурцом или картофелем, охлажденные гелевые очки, массаж», — сказала Студеникина.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская до этого говорила, что мешки под глазами могут быть следствием генетики или заболеваний.

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