Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Дагестана: силовики не применяли силу в аэропорту Махачкалы до последнего

Меликов: силовики в Махачкале не применяли силу, надеясь образумить толпу

close
100%
«ТУТ КАВКАЗ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ТУТ КАВКАЗ»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что силовики в ходе разгона беспорядков в аэропорту Махачкалы не применяли физическую силу, «надеясь образумить толпу», передает РИА Новости.

Он сказал журналистам, что подразделения МВД и Росгвардии «до последнего не применяли физическую силу, надеясь образумить эту толпу, не управляемую никем, за исключением тех операторов», которые, как он утверждает, управляли этой толпой «дистанционно» при помощи соцсетей.

По его словам, правоохранители пытались достучаться до собравшихся и разъяснить неправомерность их действий, и это привело к тому, что «количество травмированных или пострадавших на сегодняшний день минимально».

30 октября глава Дагестана заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в республике проводятся противниками России. Меликов также сообщил, что возбуждены уголовные дела по ряду фактов, ставших причиной беспорядков. Все ответственные понесут заслуженную ответственность, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий