Глава Дагестана: силовики не применяли силу в аэропорту Махачкалы до последнего

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что силовики в ходе разгона беспорядков в аэропорту Махачкалы не применяли физическую силу, «надеясь образумить толпу», передает РИА Новости.

Он сказал журналистам, что подразделения МВД и Росгвардии «до последнего не применяли физическую силу, надеясь образумить эту толпу, не управляемую никем, за исключением тех операторов», которые, как он утверждает, управляли этой толпой «дистанционно» при помощи соцсетей.

По его словам, правоохранители пытались достучаться до собравшихся и разъяснить неправомерность их действий, и это привело к тому, что «количество травмированных или пострадавших на сегодняшний день минимально».

30 октября глава Дагестана заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в республике проводятся противниками России. Меликов также сообщил, что возбуждены уголовные дела по ряду фактов, ставших причиной беспорядков. Все ответственные понесут заслуженную ответственность, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек.