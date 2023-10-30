Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина задержали по подозрению в госизмене

ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об укреплениях Крыма

close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе по подозрению в государственной измене гражданина России, который направил украинской стороне сведения по оборонительным укреплениям Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

По информации следствия, в марте текущего года фигурант расследования вел работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма. При этом россиянин собрал и отправил представителю украинских военных данные по проектируемым объектам на российском полуострове.

Украинская сторона, по данным ФСБ, получила материалы от российского гражданина с привязкой к географическим координатам.

До этого ФСБ предостерегла от госизмены жителя Абакана, собравшегося вступить в ВСУ. Абаканец в начале 2023 года неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий