Россиянина задержали по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе по подозрению в государственной измене гражданина России, который направил украинской стороне сведения по оборонительным укреплениям Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

По информации следствия, в марте текущего года фигурант расследования вел работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма. При этом россиянин собрал и отправил представителю украинских военных данные по проектируемым объектам на российском полуострове.

Украинская сторона, по данным ФСБ, получила материалы от российского гражданина с привязкой к географическим координатам.

До этого ФСБ предостерегла от госизмены жителя Абакана, собравшегося вступить в ВСУ. Абаканец в начале 2023 года неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями.

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