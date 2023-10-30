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Курганец напился и решил, что из его квартиры украли окна

Пьяный курганец решил, что в его квартире украли окна, и позвонил в полицию

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Depositphotos

Жителя Курганской области оштрафовали за ложный донос. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он звонил в полицию и утверждал, что из его квартиры украли стеклопакеты. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу Петуховского районного суда.

Мужчина два раза звонил в правоохранительные органы. В первый раз он пожаловался, что в его доме пластиковое окно заменили на деревянное, а через несколько часов сообщил о том, что у него украли еще два пластиковых окна. Мужчину предупредили, что в случае предоставления недостоверной информации, он ответит по закону. Но курганец настаивал на своей правоте.

Проверка показала, что мужчина обманывал. За ложный донос его оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Ранее россиянин украл 20 колес с припаркованных фур и продал на шиномонтаже.

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