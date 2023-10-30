Ученый из Приморья получил условный срок за подводного робота

Советский районный суд Владивостока приговорил экс-директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к 2,5 года лишения свободы условно за злоупотребления контрактом на создание подводного аппарата. Ученому запретили занимать руководящие должности на аналогичный срок, также сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу объединенной судебной системы Приморья.

Обвинение ранее просило приговорить Щербатюка за использование служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ) к отбыванию трех лет в колонии-поселении.

Щербатюка арестовали еще в ноябре 2020 года.

По версии следствия, с октября 2016 года по июль 2018 года Щербатюк заключил от имени института контракт с «Эсум Технолоджи Лимитед» на изготовление подводного аппарата «Х200» на сумму свыше 17,5 млн рублей. Затем подписал договоры субподрядных работ, по которым X200 и был создан.

При этом директор знал, что материальное обеспечение и штат сотрудников, необходимых для производства аппарата, отсутствует, а работы в реальности будут выполняться за счет недвижимого имущества и имущества, находящегося на оперативном управлении института, с помощью работников института. В результате институт не получил на счета прилагающиеся ему по уставу организации 7,5 млн рублей.

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