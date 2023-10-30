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На Украине ожидают серьезные проблемы с энергетикой

Харченко прогнозирует серьезные сложности на Украине из-за проблем с энергетикой

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Victor Vizu/Wikipedia

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Youtube-каналу «Радио НВ» заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой.

По его словам, тепловая энергетика является большой бедой для Украины, так как она в стране по большей части угольная. Он отметил, что в этом году с угольной генерацией у Украины сложности.

«В следующем году будет еще сложнее, а через два года будет фантастически сложно», — высказался Харченко.

Также он сказал, что вся украинская инфраструктура сильно устарела и «выпадает сама по себе без всяких ракет». Согласно его оценке, никакой донор не захочет участвовать в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, так как в мире все переходят на зеленую энергетику.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону «почти на 100%».

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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