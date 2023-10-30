Космонавт Анна Кикина попросила не называть ее феминитивом

Российский космонавт Анна Кикина высказалась против использования феминитивов для указания профессии людей. В комментарии для РИА Новости она попросила называть ее «космонавтом» вместо «космонавтки».

Журналисты поинтересовались, какое определение ей нравится больше. При этом в списке были представлены названия «космонавтка», «женщина-космонавт» и «космонавт».

«Называйте меня, как всех — космонавт», — отметила она.

Анна Кикина является единственной женщиной в составе российского отряда космонавтов. Ее первый полет на Международную космическую станцию (МКС) состоялся 5 октября 2022 года.

Согласно имеющейся информации, миссия продлилась до 12 марта 2023 года. Более того, Кикина стала первой россиянкой, которой довелось прибыть и покинуть станцию на американском космическом корабле Crew Dragon.

В апреле российский космонавт сообщила, что у сотрудников NASA существует особая традиция перед полетом в космос. По словам Кикиной, после завершения всего цикла тренировок и перед отправкой на МКС американские астронавты разрезают торт.

Ранее российский космонавт-исследователь Сергей Рязанский рассказал о традициях и суевериях на МКС.