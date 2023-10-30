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Три оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с телефонов

«Мегафон», «Билайн» и Tele2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

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Shutterstock

Российские мобильные операторы Теlе2, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») намерены вернуть своим абонентам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с телефонов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В материале указано, что сотрудники надзорного органа еще 18 сентября предупредили операторов связи о необходимости отменить взимание платы за раздачу интернет-трафика. Соответствующие письма получили указанные компании, а также МТС.

По данным издания, ФАС дал мобильным оператором один месяц на выполнение всех требований. При этом в статье говорится, что в сентябре надзорный орган получил от россиян 186 жалоб по поводу раздачи интернет-трафика.

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств три из них — «Мегафон», «Вымпелком» и Теле2 — сообщили о готовности их исполнения», — уточнили в пресс-службе ФАС.

Согласно информации издания, «Мегафон» с 23 октября прекратил списывать деньги за раздачу интернет-трафика в рамках всех своих тарифных планов. Тем не менее представители оператора предупредили о возможных технических сбоях.

В свою очередь, Tele2 пообещал сделать то же самое для действующих клиентов с 19 декабря. Новые абоненты смогут бесплатно раздавать интернет-трафик уже с 22 ноября.

Кроме того, «Билайн» прекратил взимать плату за данную услугу на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. Пока решение будет действовать до 1 декабря 2023 года, подчеркивается в материале.

Несмотря на требование ФАС, руководство МТС решило продолжить списывать деньги за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В компании отметили, что подобная мера якобы не ущемляет интересы пользователей.

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