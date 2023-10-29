В Росавиации прокомментировали ситуацию в аэропорту Махачкалы

Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация сообщило о закрытии аэропорта Махачкалы «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Росавиации.

«Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — добавили в ведомстве и призвали журналистов пользоваться информацией из официальных источников.

Сообщается, что прибывающие в Махачкалу самолеты перенаправлены на запасные аэродромы.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропорте Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.