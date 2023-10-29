В аэропорту Махачкалы толпа окружила прибывшего из Израиля мужчину и отобрала у него паспорт. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Смотрите, чтобы мимо нас не прошли», — кричит толпа.

Оказавшись в окружении, мужчина признался, что он еврей, но подчеркнул, что не убегает от собравшихся. Помимо документов, они потребовали его телефон. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

До этого сообщалось, что собравшаяся в аэропорту Махачкалы толпа требует документы у всех выезжающих из аэропорта, в том числе в полицейских автомобилях, чтобы «вычислить евреев». При этом собравшиеся действуют при попустительстве полиции и ОМОН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.