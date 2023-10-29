В республике Коми загорелся резервуар с нефтью

Министр природы Коми Екатерина Киселевич заявила о возгорании второго резервуара с нефтью под Усинском. Соответствующая публикация размещена в ее Telegram-канале.

«Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от 5-7 метров», — рассказала она.

Отмечается, что резервуар находится над землей, а соседние с ним емкости наполнены водой, поэтому «угрозы нет». Идет ли речь о взрыве детонации или загрязнении — не уточняется.

До этого в Коми заявили об одном пострадавшем при взрыве нефтяного резервуара. По словам Киселевич, взорвавшийся резервуар был без нефти, поэтому утечки и загрязнения нет.

Информацию о взрыве также подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону. По данным ведомства, в 11:30 мск на объекте ТТП «Лукойл-Усинскнефтегаз» в поселке Возей (70 км от Усинска) загорелся резервуар РВС-5000.

Ранее очевидица рассказала о пожаре после взрыва газа в тобольской пятиэтажке.