Работа по возвращению восьмерых граждан РФ из плена боевиков ХАМАС ведется

Шансы вернуть восьмерых граждан России, которые были захвачены в плен боевиками палестинской группировки ХАМАС 7 октября при нападении на Израиль, есть, работа по данному вопросу ведется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Шансы, безусловно, есть. Продолжается упорная работа по этому вопросу», — сказал источник агентства.

До этого Израиль призвал ХАМАС не делить заложников по гражданству, а отпустить всех. Заявление было сделано после того, как движение пообещало отпустить пленных с гражданством РФ. По предварительным данным, речь идет о восьми россиянах. Соответствующая договоренность могла быть достигнута на недавних переговорах делегации ХАМАС с российскими дипломатами в Москве. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

По данным издания Ynet, ХАМАС удерживает в плену 138 иностранных граждан.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».