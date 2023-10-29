Юрия Дудя* хотят обвинить в дискредитации ВС РФ

Журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) хотят обвинить в дискредитации ВС РФ после интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным информационного канала, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору с требованием проверить заявления журналиста, который «грубо осуждал спецоперацию, в циничной форме говорил об участниках СВО, дискредитировал ВС РФ — и все это на фоне похвалы США».

Интервью журналиста с Цыгановой посмотрели 3,7 млн раз. На его канал «вДудь» подписаны 10,3 млн человек.

В конце октября на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

После интервью Цыганова пожаловалась, что Дудь «кидался какашками» в Россию.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».