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Россиянка избила пенсионерку на детской площадке, чтобы отомстить за сына

В Краснодаре женщина избила пенсионерку на детской площадке

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Телеграм-канал «Краснодар и край»

В ЖК «Губернский» в Краснодаре мать двоих детей напала на пенсионерку и избила пожилую женщину на глазах у многочисленных очевидцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар. Край».

Инцидент произошел на площадке перед многоквартирным домом по улице Героя Яцкова, молодая женщина оставила двоих детей без присмотра на площадке. По данным местных СМИ, ее старший сын пришел домой и сообщил, что его трехлетнего брата ударила неизвестная женщина.

Мать набросилась на пенсионерку, сидевшую с внуком на скамейке — стащила ее с лавочки, несколько раз ударила рукой и ногой по лицу на глазах у взрослых и детей. По сообщениям очевидцев, женщина была пьяна.

Пенсионерку отбили у агрессивной матери соседи, пострадавшую госпитализировали. В обстоятельствах конфликта разбираются правоохранительные органы.

Ранее избитого восьмимесячного ребенка нашли в московской квартире.

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