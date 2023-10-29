В Газе использовали большую часть стратегического запаса топлива

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило телеканалу Al Jazeera, что большая часть стратегического запаса топлива была израсходована в секторе Газа, и дефицит может привести к катастрофическим последствиям.

Организация отметила: «Мы израсходовали большую часть стратегического запаса топлива, и его нехватка создаст катастрофическую ситуацию. Мы не можем доставить необходимое топливо в сектор Газа для системы здравоохранения, несмотря на все международные призывы».

Палестинское общество Красного Полумесяца также отметило, что полученные им медикаменты являются лишь незначительной долей от потребностей больниц Газы. В обществе добавили, что проблемы с коммуникацией влияют на доступ пациентов к неотложной медицинской помощи.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Газе сотни раненых оперируют без анестезии. Во Всемирной организации здравоохранения также обратились к властям Израиля с просьбой прекратить бомбить медицинские учреждения.

25 октября президент России Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой текущую ситуацию на Ближнем Востоке и отметил, что противостояние терроризму не может вестись по принципу «коллективной ответственности».

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.