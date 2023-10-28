На Украине замглавы Нацполиции отстранили от службы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram-канале, что заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за скандала, связанного с якобы российским гражданством его супруги.

«Дмитрий Тышлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР (Государственное бюро расследований Украины. — «Газета.Ru»), чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию. Уголовное производство уже идет», — написал Клименко.

Глава украинского МВД уточнил, что после получения выводов следствия Тышлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

27 октября офис генпрокурора Украины сообщил, что правоохранители предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более чем $50 тысяч, главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Следствие установило, что в апреле 2022 года по заказу Нацслужбы здоровья Украины одним из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения. В акт сдачи-приемки услуг вошли работы, которые фактически не выполнялись.

В октябре правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование в отношении экс-советника офиса президента Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов). Поводом стала жалоба депутата Верховной рады Инны Совсун на слова Арестовича в ходе онлайн-тренинга, который теперь ведет бывший советник офиса Зеленского.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело против двух депутатов за избиение киевлянина.