Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Получивший ранение на СВО военный попал под суд за отсутствие в части из-за госпитализации

Раненый мобилизованный получил условный срок за недельное отсутствие в части

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Военный, получивший в ходе СВО ранение, получил полтора года условного срока за недельное отсутствие в части из-за госпитализации. Об этом сообщается на сайте Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.

Жителя Бурятии мобилизовали 20 октября 2022 года. В январе 2023-го он получил ранение, находясь в зоне проведения СВО. С 20 марта по 4 апреля мужчина лечился в военном госпитале, но впоследствии заявил командованию о необходимости посещения госпиталя из-за так и не удаленного осколка. Утром 27 апреля он с разрешения командира подразделения и командира воинской части покинул ее территорию, чтобы показаться хирургу.

«При этом время прибытия на службу в воинскую часть после посещения госпиталя Шелканову В.В. не устанавливалось. Вместе с тем, после посещения госпиталя Шелканов В.В. обратно в воинскую часть не прибыл и к исполнению обязанностей военной службы не приступил, на связь ни с кем из военнослужащих части не выходил, на телефонные звонки не отвечал. В этой связи на территории воинской части были организованы поиски Шелканова В.В., однако они результатов не принесли», — сказано в судебных документах.

7 мая «беглец» явился в военную комендатуру, потому что узнал, что его разыскивают. Мужчина подчеркнул, что «конкретное время явки в воинскую часть командование не устанавливало», поэтому он и решил поехать домой к жене.

Военно-врачебная комиссия признала гражданина годным к службе с незначительными ограничениями. Его обвинили в оставлении части в период мобилизации и приговорили к 1,5 года колонии условно с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, с мужчины взыскали процессуальные издержки по делу на сумму 18720 рублей.

Ранее двое рядовых получили по пять лет колонии-поселения за самовольное оставление части.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий