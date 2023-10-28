Врач рассказал, что густая кровь может быть связана с риском тромбоза и инфаркта

Кардиолог Тамаз Гаглошвили напомнил, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма. Об этом сообщила «Российская газета».
Медик ответил на вопрос касательно того, что не стоит есть при густой крови.
По словам Гаглошвили, наиболее опасное — обезвоживать себя.
Также эксперт посоветовал сбалансированно питаться для профилактики густой крови.
«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», — добавил он.
Токсиколог, профессор Михаил Кутушов обратил внимание, что выявить повышенную густоту крови можно при помощи общего анализа. В случае диагностирования проблемы, в первую очередь человеку стоит исключить из рациона сахар.
До этого ученые научились диагностировать тяжелое заболевание психики по анализу крови.
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