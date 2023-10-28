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Врач рассказал, что густая кровь может быть связана с риском тромбоза и инфаркта

Кардиолог Гаглошвили рекомендовал для борьбы с густой кровью правильное питание

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Кардиолог Тамаз Гаглошвили напомнил, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма. Об этом сообщила «Российская газета».

Медик ответил на вопрос касательно того, что не стоит есть при густой крови.

По словам Гаглошвили, наиболее опасное — обезвоживать себя.

Также эксперт посоветовал сбалансированно питаться для профилактики густой крови.

«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», — добавил он.

Токсиколог, профессор Михаил Кутушов обратил внимание, что выявить повышенную густоту крови можно при помощи общего анализа. В случае диагностирования проблемы, в первую очередь человеку стоит исключить из рациона сахар.

До этого ученые научились диагностировать тяжелое заболевание психики по анализу крови.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.

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