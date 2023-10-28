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Авария произошла на шахте в Казахстане

В Казахстане авария на шахте привела к гибели 11 человек

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В Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, в результате которой погибли 11 человек. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава администрации региона Ермаганбет Булекпаев.

«Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек», — написал чиновник.

По его словам, также в больницу с различной степенью тяжести доставили 18 человек.

Как сообщила пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау», предположительно, в лаве случился взрыв газометана. По ее данным, на момент аварии в шахте находились 252 человека. На поверхность выведены 205 горняков.

31 августа на территории шахты «Октябрьская», расположенной в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, произошел сильный пожар. Огонь вспыхнул в металлической постройке, которая находилась на поверхности. При этом в шахту попал дым, из-за чего сотрудникам пришлось эвакуироваться. На момент начала возгорания в туннелях находился 81 человек, подчеркнули в региональном управлении МЧС России.

27 августа пламя охватило шахту компании «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане. В материале интернет-портала Orda.kz было указано, что пожар на территории объекта произошел второй раз за десять дней.

Ранее в Днепропетровской области Украины обвалилась шахта, внутри которой работали люди.

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