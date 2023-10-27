Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФСБ возбудили уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной рады

ФСБ возбудила уголовное дело после покушения в Ялте на Олега Царева

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В ФСБ России заявили, что ночью в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Об этом сообщает РИА Новости.

В службе подчеркнули, что покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября.

«По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России», — говорится в заявлении.

В ФСБ подчеркнули, что в текущий момент производятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царева.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что на Царева было совершено покушение. По словам военкора, предварительно, нападение произошло около дома экс-депутата.

Позднее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в бывшего народного депутата Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева стреляли.

В июле СБУ заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

Ранее Пушилин заявил о тяжелом состоянии экс-депутата Рады Царева после покушения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий