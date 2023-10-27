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В России начнут курсировать беспилотные автобусы

Автоэксперт Хайцеэр: к 2033 году в России 30% автобусов будут беспилотными

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ГК «Современные транспортные технологии»

К 2033 году в России на беспилотный режим переведут 30% транспорта, в том числе автобусы, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Это поможет снизить проблему с нехваткой водителей общественного транспорта, отметил он в пресс-центре НСН.

«Я говорю не о будущем, я говорю о настоящем, потому что сегодня мы уже видим беспилотные такси, где водители сидят справа, видим беспилотные режимы работы для дальнобойщиков, техники в сельском хозяйстве, — подчеркнул автоэксперт. — Поэтому автобусы тоже будут задействованы, так как спад работников будет продолжаться».

Беспилотный транспорт Хайцеэр назвал наиболее безопасным, подчеркнув, что Россия находится в лидерах по беспилотным технологиям.

Напомним, президент Sitronics Group Николай Пожидаев ранее заявил, что в будущем году в России появятся беспилотные пассажирские суда, снабженные системами автономного судовождения.

По мнению специалистов, беспилотные такси в России распространятся при повышенном спросе на комфортное вождение.

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