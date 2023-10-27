Сервисы аренды самокатов в Москве приостановили работу

В компании кикшеринга Whoosh сообщили «Газете.Ru», что пользователи не смогут арендовать электросамокаты в пятницу из-за снегопада в Москве. Там отметили, что на следующей неделе самокаты снова станут доступны для аренды, а полностью их уберут с улиц с наступлением «стабильных холодов».

«На данный момент наши самокаты находятся в городе, но арендовать их невозможно — сервис встал на паузу. Это сделано для безопасности пользователей, так как снег и наледь на улицах мешают вождению электросамокатов. Как только снова будут подходящие погодные условия, самокаты станут доступны для аренды. Сезон мы закроем уже тогда, когда по погоде станет понятно, что минусовая температура, снег и гололед будут каждый день. Следим за прогнозом погоды и видим, что следующая неделя теплая, можно будет ездить. На период потепления уберем паузу и самокаты можно будет арендовать. Для комфорта перемещений горожан не будем полностью убирать самокаты с улиц до наступления настоящих стабильных холодов», — сказали в компании.

В сервисе «Яндекс Go» сообщили, что также отключили самокаты в пятницу, однако в случае нормализации погоды их вернут на улицы Москвы.

«На данный момент самокаты «Яндекс Go» недоступны для аренды в Москве — в городе выпал снег, кататься на самокатах небезопасно. Если погода нормализуется, самокаты вернутся на улицы города. Пока неизвестно, когда самокаты уберут на зиму. Наши специалисты следят за ситуацией и будут уведомлять пользователей об изменениях работы сервиса», — пояснили там.

В компании кикшеринга «Юрент» заявили «Газете.Ru», что большую часть ноября погодные условия позволят брать самокаты в аренду.

«В связи с перым снегом «Юрент» временно приостановил работу сервиса в Москве из соображений безопасности — по гололеду и в снег ездить небезопасно. Как только погодные условия улучшатся, будет плюсовая температура и снег растает, сервис вновь заработает. Мы внимательно следим за погодными условиями, завершим сезон, когда установится минусовая погода и гололед не позволит ездить безопасно. Пока видим по прогнозу, что значительную часть ноября в Москве будет держаться температура выше нуля, а значит, на самокатах можно будет продолжать безопасно кататься», — отметили в компании.

В пятницу в Москве выпал первый снег. В МЧС предупредили, что с 15.00 и до утра субботы мокрый снег продолжится, также ожидается гололедица.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о заснеженных выходных и резком потеплении.