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В ДНР исключили возможность признания украинского вторым официальным языком

Пушилин: украинский никогда не будет вторым официальным языком в ДНР

Украинский язык ни в коем случае не будет признан вторым официальным языком на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в ходе встречи с журналистами и общественными деятелями в Москве заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и еще какого-то <...> на территории Донецкой народной республики», — указал руководитель региональной администрации.

24 октября ректор Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Владимир Бугров сообщил о закрытии образовательных программ по изучению русского и белорусского языков. Кроме того, в интервью для агентства «Украинские новости» он призвал отказаться от изучения русского языка и литературы в школах.

По словам Бугрова, произведения российских классиков можно сравнить с вирусами. В связи с этим читать их стоит только «под наблюдением преподавателей», подчеркнул ректор.

20 октября супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google, попросив их дерусифицировать поисковую выдачу. Более того, она указала не необходимость отключить привязку Украины на видеохостинге YouTube к региону Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее на Украине потребовали «очистить» города от вывесок на иностранных языках.

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